Did The US Want PAS To Take Down UMNO? Abdul Hadi Says So, US Says No

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In 2014, Barack Obama visited Malaysia.

According to PAS, someone at the US Embassy used the occasion to ask whether the Islamist party wanted help toppling the government.

PAS said no.

PAS president Tan Sri Abdul Hadi Awang disclosed the alleged exchange at the party’s 72nd Muktamar on Saturday (5 Sept), saying a US Embassy representative approached PAS leaders — including then-assistant secretary-general Datuk Seri Takiyuddin Hassan and then-political secretary Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar — at an embassy event during Obama’s visit.

Abdul Hadi said a US ambassador later requested a separate meeting to ask who PAS would propose as prime minister.

PAS declined to engage, he said, to avoid foreign interference.

♬ original sound – Berita_KS @berita.ks KOTA BHARU, 5 Sep – Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa wakil Amerika Syarikat (AS) pernah menawarkan bantuan kepada parti itu untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional (BN) ketika Dato’ Sri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Dalam ucapan penggulungan Muktamar PAS ke-72, Hadi berkata tawaran itu dibuat ketika beberapa pemimpin PAS menghadiri satu majlis di Kedutaan AS semasa bekas Presiden AS, Barack Obama melawat ke Malaysia. Menurutnya, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Takiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS, Dato’ Seri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar yang ketika itu merupakan Setiausaha Politiknya, tidak terpengaruh dengan tawaran berkenaan. “Dia nak ajak bincang, sanggup nak jatuh kerajaan, nak ambil alih kerajaan. Amerika sanggup tolong ini,” katanya. Hadi turut menceritakan bahawa ketika bertemu duta AS, beliau pernah ditanya oleh pihak AS tentang calon Perdana Menteri yang dicadangkan PAS. “Dia tanya, siapa PAS cadang jadi Perdana Menteri? Saya kata, siapa Amerika setuju? Siapa Amerika sokong, siapa dia?” ujarnya. Hadi menegaskan tumpuan utama bukanlah menentukan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri, sebaliknya memastikan perpecahan dan krisis politik dapat ditangani demi membolehkan semua pihak kembali menjalankan tanggungjawab masing-masing. “Yang penting, kita buat kerja. Kita selesaikan perpecahan, selesaikan krisis. Balik buat kerja, jalankan tugas,” katanya sambil menyeru semua pihak menghentikan perselisihan dan kembali bersatu demi kepentingan bersama. #BeritaKS

Washington Denies It, A PAS Witness Confirms Part of It

The US Embassy responded the following day.

David H. Gamble Jr., Chargé d’Affaires ad interim, said the United States has never sought to influence or determine Malaysia’s political leadership.

He called accounts suggesting otherwise “false.”

One word, no qualifications.

Takiyuddin has since spoken.

He confirmed that PAS leaders did attend a meeting at the US Embassy in 2014 — but stopped short of endorsing every detail of Abdul Hadi’s account.

His version: a US Embassy representative asked whether PAS had any plans to bring down the Barisan Nasional (BN) government.

PAS gave no answer, he said, and has always rejected foreign interference.

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