Don’t Bully Ummi Umairah Over Najib Fund Criticism, Says Zambry

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Higher Education Minister Datuk Seri Zambry Abd Kadir has urged the public not to bully Universiti Malaya student Ummi Umairah Bakhit over her criticism of a fund aimed at securing the release of incarcerated former prime minister Datuk Seri Najib Razak.

Zambry said the student had faced intimidation, verbal abuse and threats following a question she raised during the iFuture programme, stressing that the government had no intention of taking action against her.

He said the programme was organised to nurture leadership among Malaysian university students, including those involved in leadership activities at the international level.

“In recent days, we have heard and followed debates on social media involving a student who asked a question during the iFuture programme.

“Some have resorted to intimidating the student, threatening and verbally abusing her. The Higher Education Ministry and Universiti Malaya believe that such insults and humiliation against our students should not happen,” Zambry said in a video uploaded to TikTok.

#doczam ♬ original sound – ZambryAbdKadir @zambryabdkadir Berhubung perkara yang sedang dibahaskan di media sosial berkenaan pertanyaan seorang pelajar di Program iFUTURE anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), saya ingin membuat kenyataan mengenai perkara ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beberapa hari kebelakangan ini kita mendengar dan mengikuti perbahasan hangat dalam sosial media yang melibatkan seorang pelajar yang dikatakan bertanya satu soalan dalam program iFuture. iFuture ini adalah satu program yang melibatkan pelajar-pelajar mahasiswa pimpinan utama pelajar yang berada di peringkat antarabangsa yang kita adakan bagi tujuan kita untuk mengasah bakat kepimpinan di kalangan mahasiswa kita. Ada yang mengatakan bahawa pelajar ini telah pun dilakukan intimidasi kepada beliau, diugut kepada beliau, dimaki hamun dan sebagainya. Tentunya di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan di peringkat Universiti Malaya, kita merasakan bahawa segala bentuk cacian, penghinaan dan ugutan terhadap mahasiswa kita ini adalah tidak sewajarnya dilakukan. Saya juga ingin menekankan bahawa beliau berhak untuk membuat laporan polis supaya siasatan dan tindakan sewajarnya dapat diambil. Maka saya meminta kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM supaya meneliti hantaran serta akaun yang terlibat termasuk akan kemungkinan-kemungkinan penggunaan akaun palsu. Di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan di peringkat Universiti Malaya, kita tidak langsung berhasrat untuk mengambil tindakan apa-apa kepada pelajar berkenaan. Kalau sekiranya berlaku mana-mana pihak yang cuba melakukan yang tidak baik, maka sewajarnya pelajar berkenaan boleh mengambil tindakan dengan membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak berkuasa kita. Saya mohon juga kepada semua pihak supaya tidak kita menjadikan mahasiswa ini sebagai senjata untuk propaganda politik sehinggakan beliau menjadi mangsa kepada perancangan-perancangan tertentu. Ada yang sebagai contoh di kalangan menteri pula ada yang suruh buat baju, t-shirt dan sebagainya. Sedangkan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, kita tidak langsung berhasrat untuk mengambil tindakan apa-apa kepada pelajar berkenaan. Pendirian saya jelas hormati hak mahasiswa untuk bersuara. Hak untuk mahasiswa seperti mana yang telah pun kita sebutkan termasuk dengan perbahan atau AUKU ini memberikan ruang kepada mereka untuk bersuara. Ruang kebebasan itu juga diharapkan dapat dilaksanakan dalam suasana yang penuh bertanggungjawab, dengan suasana penuh beradab dan juga berfakta. Dan itu adalah yang kita seringkali gagaskan, yang seringkali kita tegak, kita anjurkan kepada semua pihak termasuk juga di kalangan mahasiswa kita. #KPT

Zambry said Ummi Umairah had every right to lodge a police report so that the authorities could investigate and take appropriate action.

He also called on the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) to examine the social media posts and accounts involved, including the possibility that fake accounts had been used to target the student.

Don’t Turn Student Into Political Propaganda Tool

Zambry urged all parties not to turn the student into a tool for political propaganda, warning that she could become a victim of political manoeuvring.

He also criticised suggestions by certain ministers to produce T-shirts related to the controversy, reiterating that the Higher Education Ministry had no intention of taking action against the student.

“My position is clear: respect students’ right to speak up. This is a right we have emphasised, including through amendments to the Universities and University Colleges Act (AUKU) to give students greater room to express themselves,” he said.

However, Zambry stressed that freedom of expression should be exercised responsibly, with civility and based on facts.

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