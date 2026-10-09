A RM10,000 Fish, Cooked At A Sarawak Kopitiam
A Julau fisherman landed a 20kg empurau — one of Malaysia’s most expensive freshwater fish — and sold it for over RM10,000. The buyers did not take it to a restaurant. They brought it to a local cafe in Bintangor and shared it among food lovers.
In Brief
- Davis, a Sarawak fisherman, caught a record 20kg empurau in Kanowit River and sold it for over RM10,000.
- The fish was bought by Bintangor buyers and later cooked and served at a local cafe.
- Wild empurau is prized for its rich, buttery flavour, gained from eating wild jungle fruits like engkabang and dabai.