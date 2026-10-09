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A RM10,000 Fish, Cooked At A Sarawak Kopitiam
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A RM10,000 Fish, Cooked At A Sarawak Kopitiam

A Julau fisherman landed a 20kg empurau — one of Malaysia’s most expensive freshwater fish — and sold it for over RM10,000. The buyers did not take it to a restaurant. They brought it to a local cafe in Bintangor and shared it among food lovers.

by
October 9, 2026
In Brief
  • Davis, a Sarawak fisherman, caught a record 20kg empurau in Kanowit River and sold it for over RM10,000.
  • The fish was bought by Bintangor buyers and later cooked and served at a local cafe.
  • Wild empurau is prized for its rich, buttery flavour, gained from eating wild jungle fruits like engkabang and dabai.

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Davis, a local fisherman from Julau, Sarawak, has landed a 20kg empurau, one of Malaysia’s most sought-after freshwater fish, and sold it for more than RM10,000.

Davis, who caught the fish with a friend in Kanowit River, said it was the heaviest he had ever caught. His previous best was 16kg; typical catches weigh around 10kg.

Buyers in Bintangor purchased the fish, which was subsequently cooked and served at a local cafe.

Known as the “gold of the water,” wild empurau is prized for its rich, buttery flavour, a quality attributed to the fish’s diet of wild fruits that fall into the river. Wild jungle fruits such as engkabang, ensurai and dabai are believed to give the flesh its distinctive sweetness.

Empurau is also known as Tor Tambroides or Wang Bu Liao (Forget-Me-Not). The 20kg specimen is considered one of the largest on record.

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