Kota Belud Tour Guide Punched After Advising Man Not To Feed Wild Monkeys, Police Investigating

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A tour guide was punched after advising a man to stop feeding wild monkeys during a river cruise, police said.

According to police, tour guide Alex Chin was conducting a river cruise in Kota Belud on Saturday (8 August), when he spotted a man feeding cakes to wild monkeys and advised him to stop for safety reasons.

The man allegedly followed the guide’s boat to the jetty, where he punched Chin in the face. Others on board intervened to prevent the altercation from escalating.

Luyang assemblyman Samuel Wong called for a thorough investigation and cautioned against feeding wildlife, warning that it could make animals overly reliant on and comfortable approaching humans. Wong said the tour guide had been acting within his responsibilities in advising the man and called for a thorough investigation into the incident.

The police are identifying individuals involved and recording statements from witnesses to establish what actually happened. The case is being investigated under Sections 323 and 506 of the Penal Code.

@sabah.spotlight KOTA BELUD: Tular rakaman video didakwa seorang pemandu pelancong yang membawa sekumpulan pelancong menaiki bot menyusuri sungai di daerah ini, dipercayai diserang individu lain sehingga mengalami kecederaan. Kejadian kira-kira jam 5 petang, Sabtu itu dipercayai berlaku selepas mangsa menyaksikan pengendali sebuah bot lain memberi makanan terhadap sekumpulan monyet liar di tebing sungai sebelum menghampiri pengendali berkenaan untuk menasihatkan supaya tidak berbuat demikian. Bagaimanapun, keadaan kemudian menjadi tegang apabila individu yang ditegur pada awalnya, menghampiri bot dinaiki mangsa bersama pelancong termasuk kanak-kanak yang kemudiannya dirakam dan tular di media sosial. Situasi tegang berlaku diatas bot itu dilihat berakhir selepas beberapa orang awam meleraikan kejadian. Info lanjut menyusul.. 📝 Sabah Spotlight ♬ original sound – Sabah Spotlight

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