Woman Who Bit DBKL Officer Apologises, Claims She Was Slapped First

A 30-year-old woman who bit a Kuala Lumpur City Hall (DBKL) enforcement officer has been fined RM3,000.

She was charged under Section 186 of the Penal Code for obstructing public servants from performing their duties.

Previously, it was reported that a woman bit a DBKL officer after a scuffle about Ramadan bazaar licence.

The viral video showed a scuffle between some officers and a woman on 5 March during an operation against unlicensed street vendors at Jalan Tuanku Abdul Rahman.

The woman allegedly shouted at the officers after they asked her to move her vehicle, which was believed to be a food truck she was operating, as it was obstructing traffic. It’s thought she bit an officer during the scuffle.

The woman explained her side of the story

In a TikTok video, the woman known as Wawa apologised to the officers. However, she claimed she has a valid licence since 2019 and believed she did not block traffic in the area.

She explained she bit the officer in self-defence and added that she was kicked and slapped by an officer.

Nevertheless, she said she wanted to resolve the issue peacefully. She hopes the authorities will give her a temporary permit for a month and afford the other vendors the same sympathy because they don’t have another place to set up shop.

@ipk.tv4 Makcik gigit penguatkuasa DBKL sebenarnya baru berusia awal 30an iaitu Wawa. Beliau ditemui di lokasi beliau berniaga berhampiran stesyen LRT Masjid Jamek Kuala Lumpur. Wujud salah faham apabila video tular yang tersebar menunjukkan Wawa berbaju pink adalah kejadian pada hari isnin dan video beliau menggigit penguatkuasa berlaku pada hari rabu.. Wawa memperjelaskan pada hari isnin pihak DBKL telah menyita beberapa barangan peniaga seperti kanopi dan lain-lain kerana berniaga tanpa permit di lokasi kejadian. Bagi kes pada hari isnin Wawa telah mewakili peniaga-peniaga memohon permit sementara sepanjang bulan Ramadhan namun sehingga hari ini masih dikatakan sebagai dalam proses. Sementara itu kejadian menggigit penguatkuasa berlaku apabila lori kecil milik Wawa hendak ditunda oleh DBKL kerana menghalang lalu-lintas. Menyedari beliau tiada kenderaan lain untuk berniaga maka beliau terpaksa mempertahankan kenderaan tersebut sehingga berlaku pergelutan. Semasa pergelutan tersebut menurut Wawa beliau telah ditindih serta ditendang maka beliau spontan untuk menggigit pegawai penguatkuasa tersebut. Susulan itu beliau telah direman 2 hari di IPD Dang Wangi seterusnya didakwa di mahkamah pada hari jumaat dan didenda RM3000 kerana menghalang penjawat awam bertugas. Video penuh boleh ke IPK.TV Terima kasih IPK.TV ♬ original sound – Aki Seruling – AKI Seruling

However, a netizen disputed this and claimed that her license from 2019 is not valid for food trucks but for stall tents instead.

They also claimed Wawa did not possess a licence to open a Ramadan Bazaar stall and believed the DBKL officers were only performing their duties.

Others agreed she shouldn’t have bitten the officer and felt the fine imposed was too low.

