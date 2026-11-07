MYDIN Makes History With MBOR Recognition For “Largest Rotating Kolam”
The rotating kolam is designed in a distinctive wheel-like structure and features a vibrant combination of colours, intricate geometric patterns and traditional Indian artistic elements.
In Brief
- MYDIN earned a Malaysia Book of Records title for creating Malaysia's first and largest rotating kolam, measuring 20 feet by 20 feet.
- The rotating kolam celebrates Indian cultural heritage through creativity, aiming to preserve traditions and strengthen community connections across generations.