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MYDIN Makes History With MBOR Recognition For “Largest Rotating Kolam”
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MYDIN Makes History With MBOR Recognition For “Largest Rotating Kolam”

The rotating kolam is designed in a distinctive wheel-like structure and features a vibrant combination of colours, intricate geometric patterns and traditional Indian artistic elements.

by
November 7, 2026
In Brief
  • MYDIN earned a Malaysia Book of Records title for creating Malaysia's first and largest rotating kolam, measuring 20 feet by 20 feet.
  • The rotating kolam celebrates Indian cultural heritage through creativity, aiming to preserve traditions and strengthen community connections across generations.

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Mydin Mohamed Holdings Berhad (MYDIN) has been recognised by the Malaysia Book of Records (MBOR) for achieving the Largest Rotating Kolam, marking a proud milestone in its efforts to celebrate Malaysia’s rich cultural heritage through creativity and innovation.

The recognition marks MYDIN’s introduction of Malaysia’s first rotating kolam, reflecting the company’s commitment to celebrating cultural traditions through creativity and innovation while bringing fresh and engaging experiences to the community.

Measuring 20 feet by 20 feet, the rotating kolam is designed in a distinctive wheel-like structure and features a vibrant combination of colours, intricate geometric patterns and traditional Indian artistic elements.

Its rotating mechanism offers a contemporary interpretation of the traditional art form, transforming it into a visually captivating centrepiece that showcases the beauty of Indian cultural heritage.

Through this initiative, MYDIN aims to preserve and promote traditional art while encouraging greater appreciation of Malaysia’s diverse cultural heritage.

It also highlights how creativity and innovation can bring traditional practices to life in ways that resonate with people across generations.

The MBOR recognition further underscores MYDIN’s continued commitment to celebrating cultural diversity, strengthening community connections and making festive celebrations more meaningful for all Malaysians.

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