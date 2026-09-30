Buy Sneakers, Get A Blind Box: Malaysian Mall Campaign Taps Collectable Culture
New Balance Malaysia is rewarding sneaker buyers with blind-box collectable keychains — nine miniature shoebox designs, one surprise per purchase, available from 1 October.
New Balance Malaysia
In Brief
- Customers purchasing select New Balance sneakers at five Malaysian malls receive a blind box containing a miniature shoebox keychain.
- The Shoebox Clicker Collection features nine unique designs, encouraging multiple purchases to collect the full set.