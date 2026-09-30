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Buy Sneakers, Get A Blind Box: Malaysian Mall Campaign Taps Collectable Culture
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Buy Sneakers, Get A Blind Box: Malaysian Mall Campaign Taps Collectable Culture

New Balance Malaysia is rewarding sneaker buyers with blind-box collectable keychains — nine miniature shoebox designs, one surprise per purchase, available from 1 October.

by
September 30, 2026
New Balance Malaysia
In Brief
  • Customers purchasing select New Balance sneakers at five Malaysian malls receive a blind box containing a miniature shoebox keychain.
  • The Shoebox Clicker Collection features nine unique designs, encouraging multiple purchases to collect the full set.

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A new pair of New Balance sneakers now comes with a bonus worth talking about.

From Thursday (1 Oct), customers who purchase a New Balance 9060, 204L or ABZORB 2010 at five participating malls — Pavilion KL, The Exchange TRX, Mid Valley Megamall, IOI City Mall and Sunway Pyramid — will receive one blind box containing a miniature shoebox keychain from the new Shoebox Clicker Collection.

All three are lifestyle sneakers that draw from New Balance’s retro running archive while leaning into contemporary silhouette trends.

The collectable series features nine unique designs, each inspired by the look and identity of the three silhouettes.

Each blind box contains one randomly selected design.

Collecting the full set of nine requires multiple purchases — by design.

The keychains themselves mirror the actual sneaker colourways on shelf: a pink-and-berry set and a tan-and-earth set, among others, with chain hardware colour-matched to each box.

New colourways of the 9060, 204L and ABZORB 2010 will roll out across October.

The Shoebox Clicker Collection keychain redemption is also available online at newbalance.com.my.

(Photo: New Balance Malaysia)

Stock is limited. Terms and conditions apply.

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